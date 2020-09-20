Tehditler savuran Fransa ve Yunanistan'a Almanya'dan tokat gibi yanıt: Türkiye kilit önemde!

Fransa ve Yunanistan'dan Türkiye'ye yönelik tehditler sıralanırken, Almanya'dan kritik açıklamalar geldi. Avrupa Konseyi'nin dönem başkanlığını üstlenen Almanya'dan üst düzey isim Daniela Schwarzer, Yunan medyasına verdiği röportajda yaptırımlar konusunu masaya yatırdı. İşte gelişmeler...

Daniela Schwarzer, Türkiye'ye yönelik yaptırımların erken uygulanması tehlikesinin göz ardı edilmemesi gerektiği konusunda uyardı. Alman Dış İlişkiler Konseyi Direktörü ve Josep Borrell'in özel danışmanı Daniela Schwarzer, Yunan medyasına röportaj verdi.

Kathimerini gazetesine verdiği röportajda yaptırımlar konusunu "birkaç yönden karmaşık" olarak nitelendiren Schwarzer, "uygulanması gerekip gerekmediği, ne ölçüde, hangi şartlar altında ve hangi şartlar altında kaldırılmaları gerektiği" konusunda adımların çok dikkatli atılması gerektiğini söyledi.

Daniela Schwarzer, "Henüz geniş ve derin yaptırımlar noktasına ulaşmadık. Arabuluculuk çabasına başarılı olması için bir şans daha verilmelidir." ifadelerini kullandı.

Schwarzer'e göre, Yunanistan-Türkiye krizi, Avrupa Birliği için, özellikle de dönüşümlü Konsey başkanlığını yürüten ve arabulucu rolünü oynamaya çalışan Almanya ile "Yunanistan'ı başka şekillerde desteklemeye" çalışan Yunanistan ve diğer ülkeler arasında "çok karmaşık" bir kriz.

Milliyet'te yer alan habere göre, Daniela Schwarzer, Ankara gerginliği azaltma yönünde hareket ederse, açık bir diyalog teklifiyle krizin bastırılması ve dengelenmesi gerektiğini ifade etti.

Avrupa'nın Türkiye'yi farklı bir şekilde görmesinin vakti geldi diyen Schwarzer, Türkiye'nin bölgesel düzeyde etkisini artırdığını ve Türkiye'nin Avrupalıların kilit öneme sahip olduğunu düşündüğü göç anlaşmasında AB'nin ortağı olmaya devam ettiğini de hatırlattı.

Avrupa ile ekonomik bağların da kuvvetli olduğunu anımsatan Schwarzer, Türkiye ile ilişkilerin Doğu Akdeniz'deki çatışmaya indirgenemeyecek bir ilişki olduğunun altını çizdi.

Alman Dış İlişkiler Konseyi Direktörü, özellikle Almanya'da, Türk asıllı Alman nüfusu ve orada daimi ikamet eden Türkler ile önemli bir iç boyut olduğunu vurguladı.