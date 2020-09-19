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Rusya'dan koronavirüs ilacı açıklaması! Tarihi ve fiyatı belli oldu

'da (Covid-19) hastalarının tedavisinde kullanılan 3 ilacın eczanelerde satışına izin çıktığı bildirildi. İlaçlardan 'in eczanede satış fiyatının bin 200 TL olacağı ifade edildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.09.2020 Güncelleme Tarihi: 19.09.2020
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Rusya'dan koronavirüs ilacı açıklaması! Tarihi ve fiyatı belli oldu

Rusya'da koronavirüs tedavisi için geliştirilen 3 ilaç için eczanede satışı için onay çıktı. Koronavirüs ilaçlarının gelecek hafta eczanelerde olması bekleniyor. Etken maddesi Favipiravir olarak açıklanan ilaçlar, daha önce yalnızca hastanelerde ve doktor kontrolünde hastalara verilebiliyor.

Rusyadan koronavirüs ilacı açıklaması! Tarihi ve fiyatı belli oldu RUSYA'DAN KORONAVİRÜS İLACI AÇIKLAMASI! TARİHİ VE FİYATI BELLİ OLDU

FİYATI BELLİ OLDU
İlaçlardan Areplivir'in, eczane satış fiyatının 12 bin 320 ruble (yaklaşık 1200 TL) olarak açıklandı. Koronavirin ise 11 bin 550 ruble (yaklaşık 1100 TL) olacağı ifade edildi.

Avifavir, Koronavir ve Areplivir olarak açıklanan ilaçların etken maddesi Favipiravir olarak belirtildi. Favipiravir'in Japon bilim adamları tarafından geliştirilen ve patent süresi dolan madde olduğu ifade edilirken, bu nedenle farklı ülkeler etken maddeyi esas alan ilaçlar üretilebiliyor. Rusya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, eczanelerde satışına izin verilen ilaçlar da Favipiravir'in Rus muadilleri olacağı kaydedildi.

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