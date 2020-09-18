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Rus savaş uçağı ABD'nin keşif uçağını engelledi

, 2 haftadır devam eden tacizleri engellemeye devam ediyor. , 3. kez sınırında ABD uçaklarını engelledi. Geçtiğimiz hafta ABD'nin B-52 Bombardıma uçağı Rusya sınırına yaklaşmıştı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.09.2020 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020
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Rus savaş uçağı ABD'nin keşif uçağını engelledi

Rus savaş uçağı Karadeniz'de ABD'ye ait keşif uçağını engelledi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz üzerinde radarlar tarafından tespit edilen ABD'ye ait bir keşif uçağının Rus savaş uçağı tarafından engellendiği duyurdu.

SU-27 ZAMANINDA KALKIŞ YAPTI

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Ulusal Savunma Yönetimi Merkezi (NTSUO) tarafından yapılan açıklamada, radar sistemleri tarafından Karadeniz üzerinde uçuş yapan bir hava aracının tespit edildiği, bunun üzerine Rusya'nın Güney Askeri Bölgesi'nden kalkan Su-27 tipi savaş uçağının kalkış yaptığı aktarıldı.

NTSUO, tespit edilen yabancı uçağın ABD Donanmasına ait P-8A Poseidon tipi keşif uçağı olduğunu ifade ederken, Rus savaş uçağının ABD uçağına eşlik ederek Rus sınırlarına girmesinin önlendiği aktarıldı. Açıklamada ABD uçağının Rus sınırını ihlal etmediği, tespit ve önleme manevralarının uluslararası hukuka uygun olarak gerçekleştiği belirtildi.

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