Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn: Ya kriz ve yoksulluk ya da kalkınma





"LÜBNAN TRAVMA YAŞADI"

Lübnan'ın içinde bulunduğu durumun üstesinden gelmesine yardımcı olmak için uluslararası toplumdan ve BM'den daha fazla desteğe ihtiyacı olduğunu ifade eden Avn, şunları söyledi:

"Dünyamız tüm ülkelere yansımaları olan büyük tehditlerle karşı karşıyadır. Lübnan'a ise bundan, Suriye'de 10 yıldır devam eden yerinden edilme krizinden tutun da, onlarca yıllık yolsuzluk ve kötü yönetimin bir sonucu olarak ciddi bir ekonomik, mali ve parasal krize kadar büyük bir pay düştü. Ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadelemizin ortasında, Lübnan, başkentin kalbini vuran, büyük can ve mal kayıplarına neden olan Beyrut Limanı'nın patlamasıyla bir travma daha yaşadı."