Son dakika: ABD Hastalık Önleme Merkezi Kovid-19'un bir etkisini daha duyurdu! Anne adayları dikkat

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yapılan yeni araştırmada, Kovid-19 virüsünün hamile kadınlarda başta erken doğum riski olmak üzere ciddi komplikasyonlara neden olabileceği kaydedildi.

Araştırmada hamileliği nedeniyle hastaneye kaldırılan ve virüs testi pozitif çıkan kadınların çoğunun semptom göstermediği ve bu kadınların beklenenden daha yüksek oranda erken doğum yaptığına işaret edildi.