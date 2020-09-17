Lübnan'da kaos! Yeni hükümeti kurma süreci için ek süre istendi

Mustafa Edib, Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Avn ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Avn'a hükümetin kurulması sırasında karşılaştıkları zorluklara ilişkin bilgi verdiğini aktaran Edib, kaybedecek zaman olmadığının farkında olduğunu ve herkesin iş birliğine güvendiğini ifade etti.

Edib, Cumhurbaşkanı Avn ile istişareler ve hükümetin kurulması için biraz daha süre konusunda anlaştığını söyledi.

Edib, sürenin ne zamana kadar uzatıldığına ilişkin bilgi vermedi.

Edib'in geçen pazartesi günü duyurması beklenen yeni kabinesinin önündeki engelin, Şii siyasi grupların Maliye Bakanlığı'na kendilerinden bir ismin atanması yönündeki ısrarı olduğu ifade ediliyor.

HALK TEKNOKRATLARDAN OLUŞAN KÜÇÜLTÜLMÜŞ KABİNE İSTİYOR

Kamu borcunun 90 milyar doları aştığı Lübnan, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krizlerden birini yaşıyor.

İşsizliğin yüzde 35 ve yoksulluğun yüzde 50'nin üzerinde olduğu Lübnan, geçen ay Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlamayla daha da zor bir duruma düştü.

Siyasi güçler ile yöneticileri ülkedeki mevcut ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır yönetimi paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

Müslüman ve Hristiyan siyasi grupların desteğiyle 31 Ağustos'ta hükümeti kurma görevini alan Mustafa Edib, halkın beklentileri doğrultusunda teknokratlar hükümeti kuracağını vadetmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise 2 hafta önce Beyrut'a yaptığı ziyaret sırasında Edib hükümetinin 15 gün içinde kurularak reformları hayata geçirmesi halinde ekim ayında Lübnan'a destek için uluslararası konferansa ev sahipliği yapacaklarını ifade etmişti.

Beyrut ziyaretini Lübnanlı siyasilere vaat ve yaptırım tehditleriyle sonlandıran Macron'un, Edib hükümeti için dile getirdiği 15 günlük süre önceki gün doldu.