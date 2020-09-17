Dünya genelinde korona virüs (Covid-19) vaka sayısı 30 milyonu aştı | Dört ülke diken üstünde...

ABD'de şu ana kadar 6 milyon 844 bin 174 kişide korona virüs tespit edilirken, 201 bin 736 kişi ise virüs nedeni ile hayatını kaybetti. ABD'nin ardından en fazla vakanın görüldüğü Hindistan'da 5 milyon 205 bin 760'a, hayatını kaybedenlerin sayısı 84 bin 340'a ulaştı.