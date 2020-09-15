Son dakika | Pakistan'da eğitim uçağı düştü

Pakistan Hava Kuvvetleri'nden (PAF) yapılan açıklamada, rutin eğitim uçuşundaki bir PAF uçağının ülkenin Pencap eyaletinde bulunan Pindighep kasabasına düştüğü belirtildi. Olayda can kaybı yaşanmadığı ve pilotun güvenli bir şekilde uçağı terk ettiği ifade edildi. İlk belirlemelere göre, düşen uçağın 6'ncı nesil JF-17 savaş uçağı olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca, uçağın düşüş nedeninin araştırıldığı ifade edildi.

Pakistan medyası ise bunun bu yıl, PAF uçağının dahil olduğu 5'inci kaza olduğunu yazdı.