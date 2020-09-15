Bağdat’taki füzeli saldırı sonrasında ABD Büyükelçiliğinden siren sesleri yükseldi
Irak’ın başkenti Bağdat bulunan Yeşil Bölge’deki ABD Büyükelçiliği yakınlarına Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendi. Füzeli saldırının ardından ABD Büyükelçiliğinden siren sesleri yükseldi.
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Irak'ın başkenti Bağdat'ta, ABD Büyükelçiliği ve diğer bazı yabancı misyon temsilcilikleri ve hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı gerçekleştirildi.
KATYUŞA FÜZESİ İLE SALDIRI
Irak'ta bulunan Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçiliği yakınlarına Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendi.
Saldırıda can kaybının yaşanıp yaşanmadığı henüz bilinmiyor.
Füzeli saldırı sesi Bağdat'ın birçok noktasından duyulurken, ABD Büyükelçiliğinden siren sesleri yükseldi.