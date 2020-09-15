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Bağdat’taki füzeli saldırı sonrasında ABD Büyükelçiliğinden siren sesleri yükseldi

’ın başkenti bulunan ’deki Büyükelçiliği yakınlarına Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendi. Füzeli saldırının ardından ABD Büyükelçiliğinden siren sesleri yükseldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.09.2020 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020
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Bağdat’taki füzeli saldırı sonrasında ABD Büyükelçiliğinden siren sesleri yükseldi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, ABD Büyükelçiliği ve diğer bazı yabancı misyon temsilcilikleri ve hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı gerçekleştirildi.

KATYUŞA FÜZESİ İLE SALDIRI

Irak'ta bulunan Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçiliği yakınlarına Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendi.

Saldırıda can kaybının yaşanıp yaşanmadığı henüz bilinmiyor.

Füzeli saldırı sesi Bağdat'ın birçok noktasından duyulurken, ABD Büyükelçiliğinden siren sesleri yükseldi.

Bağdattaki ABD Büyükelçiliği yakınlarına yapılan füzeli saldırı A Haber ekranlarında! BAĞDAT'TAKİ ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ YAKINLARINA YAPILAN FÜZELİ SALDIRI A HABER EKRANLARINDA!

Bağdatta Yeşil Bölgeye füze saldırısı BAĞDAT'TA YEŞİL BÖLGEYE FÜZE SALDIRISI
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