Son dakika: Bağdat Havalimanı yakınına gece yarısı füze saldırısı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, havalimanı yakınına 3 Katyuşa füzesinin atıldığı bildirildi.

Saldırıda herhangi bir hasarın oluşmadığı belirtildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin füzelerin atıldığı yeri tespit ettiği aktarılırken, saldırının kim tarafından yapıldığı bilgisine ise yer verilmedi.

Bağdat Havalimanı yakınlarına 1 hafta önce de füzeyle saldırı düzenlenmişti.