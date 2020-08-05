05 Ağustos 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Bağdat'ta Yeşil Bölgeye füze saldırısı

Bağdat'ta Yeşil Bölgeye füze saldırısı

Irak’ın başkenti ’ta hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge’ye füze atıldığı bildirildi. Füze savunma sisteminin, füzeyi imha ettiği öğrenildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.08.2020
ABONE OL
Bağdat'ta Yeşil Bölgeye füze saldırısı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze atıldığı bildirildi.

Irak merkezli el-Sumeriyye News kanalının bir güvenlik yetkilisine dayandırdığı habere göre, Yeşil bölgeye katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendi.

Yeşil Bölgedeki füze savunma sisteminin, füzeyi imha ettiği ve bölgede bulunan ABD Büyükelçiliği'nde sirenlerin çaldığı kaydedildi.

Hükümet binaları ve diplomatik temsilciliklerin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge daha önce de pek çok defa füze saldırısına uğramıştı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA