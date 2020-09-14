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Japonya'da iktidar partisinin liderliğine 'Abe'nin sağ kolu' olarak bilinen Yoshidide Suga seçildi

Japonya’da başbakan Shinzo Abe'nin istifasının ardından iktidardaki Liberal Demokrat Parti’nin başkanlığına Kabine Baş Sekreteri ve Hükümet Sözcüsü Yoşihide Suga seçildi. Suga’nın hafta içinde başbakanlık görevini üstlenmesi bekleniyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.09.2020
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Japonya'da iktidar partisinin liderliğine 'Abe'nin sağ kolu' olarak bilinen Yoshidide Suga seçildi

Japonya'da Şinzo Abe'nin sağlık sorunlarıyla nedeniyle istifa etmesi üzerine Liberal Demokrat Parti (LDP) liderliği ve başbakanlık için 'Abe'nin sağ kolu' olarak bilinen Yoşihide Suga seçildi.

71 yaşındaki Suga, LDP milletvekilleri ile partinin eyalet temsilciliklerinin oylarının dahil edildiği seçimde kullanılan toplam 534 oyun 377'sini alarak parti liderliğine seçildi. Temsilciler Meclisi'nde 16 Eylül'de yapılacak olağanüstü oturumda Suga'nın başbakanlık görevine getirilmesi bekleniyor.

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