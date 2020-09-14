Son dakika haberi | ABD’yi bekleyen "Sally" tehlikesi



Ulusal Kasırga Merkezi tarafından yapılan uyarıda, "Tahminlerimize göre Sally'nin 2 ila 3 gün içinde Louisiana'nın Güneydoğu, Mississippi ve Alabama sahillerinin çevresinde yavaş ilerleyen fakat tehlikeli bir kasırga olmasını bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Mississippi eyalet Valisi Tate Reeves de dün eyalet genelinde acil durum ilan ettiğini açıklamıştı.



Öte yandan, yetkililer ABD'nin Louisiana'yı vuran 6 kişinin hayatını kaybettiği Laura kasırgasının ardından hayatın eski haline dönmesi için aylar gerektiğini açıkladı.