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Rusya'dan dünyanın ilk tescilli Kovid-19 aşısı Sputnik V için flaş açıklama

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Giriş: 14.09.2020 17:22
Güncelleme:14.09.2020 17:30
Son dakika haberleri... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 11 Ağustos tarihinde resmen tescil edildiğini dünyaya duyurduğu ilk Kovid-19 aşısıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Aşının bugün itibariyle ülke genelinde dağıtımına başlandığını ve risk grubundaki kişilere uygulanacağını bildirildi. Aynı zamanda 3. Faz çalışmaları da süren aşının yan etkisi var mı? Hangi ülkeler Rusya'nın aşısı için sipariş verdi? Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev canlı yayında aktardı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 11 Ağustos tarihinde resmen tescil edildiğini dünyaya duyurduğu ilk Kovid-19 aşısıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Aşının bugün itibariyle ülke genelinde dağıtımına başlandığını ve risk grubundaki kişilere uygulanacağını bildirildi. Aynı zamanda 3. Faz çalışmaları da süren aşının yan etkisi var mı? Hangi ülkeler Rusya'nın aşısı için sipariş verdi? Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev canlı yayında aktardı.

Dünyanın ilk tescilli Kovid-19 aşısı için flaş açıklama
Dünyanın ilk tescilli Kovid-19 aşısı için flaş açıklama
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