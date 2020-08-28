Son dakika: Japonya Başbakanı Şinzo Abe istifa etti

Dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi Japonya, bu sabah istifa haberiyle sarsıldı.

Devlet televizyonu NHK, Başbakan Şinzo Abe'nin bugün istifa kararını açıklayacağını duyurdu. Başbakan Abe, yerel saatle 17.00'de kameralar karşısına çıkıp sağlık sorunları nedeniyle koltuğunu bırakacağını duyuracak.

Öncesinde konuşan Abe, aniden istifa ederek bir kaosa yol açmak istemediğini söyledi.

Geçen yıl 2 bin 887 günlük süreyle Japonya'nın toplamda en uzun süre görev yapan başbakanı unvanını elde eden 65 yaşındaki Abe, hafta başında kesintisiz başbakanlık rekorunu da kırmıştı.

Ancak aynı gün Başbakan Abe toplamda 11 saat süren uzun bir sağlık kontrolünden geçmiş, medyada istifa dedikoduları dillendirilmişti.

Ağustos başında haftalık yayımlanan ulusal bir derginin haberinde, 65 yaşındaki Abe'nin geçen ay Başbakanlık Ofisi'nde kan kustuğu ileri sürülmüştü.

2006'da ilk kez başbakanlık koltuğuna oturan Şinzo Abe, ülseratif kolit rahatsızlığı nedeniyle bir yıl sonra istifa etmişti. Aralık 2012'deki seçimleri kazanıp yeniden başbakan oldu, 7 yıl 8 aydır Japonya'yı yönetiyordu.