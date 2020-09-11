ABD Başkanı Trump'tan Bahreyn ve İsrail'e teşekkür mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, resmi Twitter hesabından Bahreyn ve İsrail'in ilişkilerini normalleştirme konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurduktan sonra Oval Ofis'te gazetecilerin karşısına çıktı.

Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife'nin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile kısa süre önce telefonda görüştüğünü belirten Trump, her ikisinin de kendisine 11 Eylül saldırıların yıl dönümü nedeniyle başsağlığı dilediğini belirtti.

ABD ANLAŞMADAN MEMNUN

Trump, Bahreyn ve İsrail arasında varılan anlaşma hakkında, "Bugün varılan anlaşma sadece Orta Doğu için değil, tüm dünya için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu iki ülkenin ilişkilerini tamamen normalleştirmek konusunda anlaşmaya vardıklarına işaret eden Trump, "Bahreyn ve İsrail, karşılıklı büyükelçilik açıp, büyükelçi atayacaklar. İki ülke arasında doğrudan uçuşlar başlayacak. Sağlık, teknoloji, eğitim, güvenlik ve tarım gibi geniş yelpazededeki sektörlerdeki girişim ortaklığı kuracaklar. Bu, gerçekten tarihi bir gün." dedi.

Trump, varılan bu anlaşmanın son 30 gün içinde bir Arap ülkesi ile İsrail arasında varılan ikinci anlaşma olduğunu vurgulayarak, "Başka ülkelerden de bu konuda muhteşem bir istek görüyorum. Bence, birçok ülke İsrail ile normalleşen ülkeler arasına katılmak isteyecek. Filistinliler de iyi bir pozisyona gelecek ve onlar da tüm arkadaşları katıldığı için bu ülkeler arasına katılmak isteyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Bahreyn ile İsrail arasında yapılan anlaşmanın 11 Eylül saldırılarının yıl dönümüne denk gelmesini "ilginç" olarak niteleyen Trump, göreve geldiğinde Orta Doğu'nun "kaos" içinde olduğunu ancak DEAŞ'ı yendiklerini ve bölgedeki tarafları bir araya getirdiklerini belirtti.

Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile de temas halinde olduklarını anlatarak, "Orta Doğu'da daha önce görmediğiniz şeyler oluyor." yorumunu yaptı.

Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail arasında varılan anlaşmanın resmi imza töreninin 15 Eylül'de Beyaz Saray'da gerçekleştirileceğini dile getiren Trump, Bahreyn Kralı Bin İsa'nın da bu törene katılacağını kaydetti.

"ÇÖLLERDEKİ KUMLAR KAN YÜKLÜYDÜ"

Trump, "Bu vesile ile İsrail ve Bahreyn liderlerine, bu tarihi anlaşmayı yapma cesareti ve vizyonları için teşekkür ediyorum. Onların liderleri, geleceğin, geçmişin çatışmaları ile değil, umutla dolu olabileceğini gösteriyor." diye konuştu.

ABD'nin Orta Doğu'daki askerlerini de çektiğini anımsatan Trump, "Çöllerdeki kumlar, kan yüklüydü. Şimdi bu kumların barış yüklü olduğunu görebilirsiniz. ABD, Orta Doğu halkının yanında olacak, onlarla birlikte çalışıp, daha aydınlık ve daha umut vadeden bir gelecek kuracağız." ifadelerini kullandı.

Orta Doğu'daki birçok ülkenin savaşmaktan yorulduğunu ve barış istediğini söyleyen Trump, İran ve Filistin konusunda da iyi şeyler görebileceklerini söyledi.

BAE VE BAHREYN'DEN İSRAİL İLE NOMALLEŞME ANLAŞMASI

Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi oldu. İsrail ile BAE arasındaki anlaşmanın imza töreni, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da yapılacak.

Öte yandan Trump, bugün BAE'nin ardından bir diğer Körfez ülkesi Bahreyn'in de İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Bahreyn, Mısır, Ürdün ve BAE'nin ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi oldu.