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Son dakika: Fransa'da son 24 saatte 7.183 koronavirüs vakası tespit edildi

Son dakika haberi... Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük vaka sayısı düne göre düştü. Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 7 bin 183 vaka görüldü.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.09.2020
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Son dakika: Fransa'da son 24 saatte 7.183 koronavirüs vakası tespit edildi

Fransa'da virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 7 bin 183 artışla 381 bin 94'e yükseldi.

Hastanelerde 6 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybının 30 bin 916'ya ulaştığı ülkede Kovid-19 nedeniyle 673'ü yoğun bakımda olmak üzere 5 bin 262 kişinin tedavisi sürüyor.

Ülkede yoğun bakımdakilerin sayısındaki artış ve salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor.

Fransa'da dün bir günde 10 bin 561 Kovid-19 vakası tespit edilmiş, salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmişti.

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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