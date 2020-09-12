12 Eylül 2020, Cumartesi
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Son dakika: İngiltere'de son 24 saatte 3.497 kişi Kovid-19'a yakalandı

Son dakika haberi... 'de son 24 saatte 3 bin 497 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi. İngiltere yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 9 artarak 41 bin 623'e ulaştı.

DÜNYA
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Son dakika: İngiltere'de son 24 saatte 3.497 kişi Kovid-19'a yakalandı

Son 24 saatte ise 3 bin 497 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 365 bin 174'e yükseldi.

Avrupa'da Kovid-19'dan en çok ölümün yaşandığı İngiltere'de yeni vaka sayısı yükselişe geçti.

Ülkede 27 Haziran-8 Ağustos tarihlerinde 1000'in altında görülen günlük ortalama yeni vaka sayısı son 1 haftada günlük ortalama 3000 oldu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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