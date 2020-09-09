ABD polisi Asperger sendromlu 13 yaşındaki çocuğu vurdu

ABD'nin Utah eyaletinde ihbar üzerine bir eve gelen polis, Asperger sendromu bulunan ve kriz geçiren 13 yaşındaki çocuğa ateş açtı. Vücudunun farklı bölgelerinden yaralanan çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

EVE GELDİ VE ÇOCUĞU YERE YATIRDI

ABD polisi bir kez daha orantısız güç kullanımı ile gündeme geldi. Ülkenin Utah eyaletinde yer alan Salt Lake City'de polis ekiplerinin Asperger sendromu bulunan 13 yaşındaki Linden Cameron adlı bir çocuğu vücudun farklı yerlerinden vurduğu açıklandı. Asperger sendromu olan 13 yaşındaki çocuğun, annesi Golda Barton'ın son 1 yılda ilk kez işe gitmek için evden çıkacağı sırada kriz geçirdiği ve annesinin durumu sakinleştirmesi için eve polis çağırdığı belirtildi. Eve gelen polislerin ise otizmli çocuğun yere yatmasını istediği, ardından çocuğa birkaç kez ateş ettiği aktarıldı.

Anne Barton olayın ardından yaptığı açıklamada çocuğunun durumuna yönelik yaptığı açıklamada, "Polislere silahsız olduğunu, hiçbir şeye sahip olmadığını söyledim. Sadece sinirleniyordu ve bağırmaya, çığlık atmaya başlıyordu. O bir çocuk, dikkat çekmeye çalışıyordu. Nasıl idare edeceğini bilmiyordu" şeklinde konuştu.

OLAY YERİNDE SİLAH BULUNMADI

Anne Barton, vücudunun farklı yerlerinden vurulan oğlunun sağlık durumunun ciddi olduğunu aktardı. Polislere tepki gösteren Barton, eve çağırdığı polislerin en az şekilde güç kullanacağını umduğunu ifade etti.

Salt Lake City polisi Keith Horrocks ise yaptığı açıklamada, olayla ilgili soruşma başlatıldığını duyurdu. Polis Horrocks ilk olarak "ruh sağlığı bozuk" bir çocuğun silahla etraftakileri tehdit ettiğini değerlendirdiklerini, ancak olay yerinde herhangi bir silah bulamadıklarını belirtti. Horrocks, bir polis memurun çocuğu yürüdüğü sırada vurduğunu ifade etti.