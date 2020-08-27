ABD Başkan Yardımcısı Pence polis şiddetine sahip çıktı: Desteğimiz sürecek

"SOKAKLARIMIZDA HUKUK VE NİZAMI SAĞLAYACAĞIZ"

İnsanların barışçıl bir şekilde protesto düzenleme haklarına saygıları olduğunu vurgulayan Pence, "Her ırktan, mezhepten ve renkten Amerikalı için sokaklarımızda hukuk ve nizamı sağlayacağız." dedi.

Polis ve askere desteklerinin tam olduğunu ifade eden Pence, "Trump yönetimi altında, halkı koruma çizgisi olan polislerin yanında yer alacağız. Polis teşkilatlarına verilen fonu ne şimdi ne de başka bir zaman asla kesmeyeceğiz." mesajını verdi.