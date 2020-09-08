İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio Alman mevkidaşı Heiko Maas ile telefonda görüştü
Son dakika haberleri... İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile bir telefon görüşmesi yaptı. İtalya Dışişleri Bakanlığı, Libya ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmelerinin ele alındığı görüşmeye ilişki sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.
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İtalya Dışişleri Bakanlığı, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Di Maio ile Maas'ın Libya ve Doğu Akdeniz'deki durumla ilgili "faydalı bir fikir alışverişinde bulunduğu" belirtildi.
Ayrıca İtalyan bakan, bu sabah İspanyol mevkidaşı Arancha Gonzalez Laya ile Milano'da bir araya gelmişti. İki bakan, Libya'da siyasi çözüm çağrısında bulunurken, Di Maio, Doğu Akdeniz'deki durumdan endişe duyulduğunu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilciliğinin tansiyonu düşürmek için taraflarla diyaloğu başlatma fikrini paylaştıklarını kaydetmişti.
Kaynak: AA