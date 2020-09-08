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Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalan bomba patladı

'da yıllardır bulunan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bombalardan birinin patladığı bildirildi. Almanya’da bir kısmı yerleşim yerlerinde olmak üzere 2. Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış çok sayıda bomba bulunuyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.09.2020
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Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalan bomba patladı

Almanya'nın Münster kentinde inşaat çalışmaları sırasında bulunan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bombanın patladığı bildirildi.

ÇOK SAYIDA BOMBA BULUNUYOR

Münster itfaiyesince yapılan açıklamada, Amerikan yapımı 75 kilogramlık bombanın yerin yaklaşık bir metre altında patladığı, patlama sonucu ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Yer sıkıştırma çalışmaları esnasında patlayan bombanın parçalarının etrafa saçıldığı, çevrede yerleşim alanı olmaması sonucu kimseye zarar gelmediği kaydedildi.

Almanya'da bir kısmı yerleşim yerlerinde olmak üzere 2. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış çok sayıda bomba bulunuyor. Bu bombalar uzmanlarca kontrollü şekilde etkisiz hale getiriliyor.

Almanyada 2. Dünya Savaşından kalma bomba bulundu ALMANYA'DA 2. DÜNYA SAVAŞI'NDAN KALMA BOMBA BULUNDU


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