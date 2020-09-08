08 Eylül 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Rusya’nın Londra Büyükelçisi Kelin İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Rusya’nın Londra Büyükelçisi Kelin İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, 'nın Londra Büyükelçisi Andrey Kelin, Rus muhalif ile ilgili İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağırdığını açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.09.2020
ABONE OL
Rusya’nın Londra Büyükelçisi Kelin İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrey Kelin, Rus muhalif Aleksey Navalny ile ilgili İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrey Kelin'in Rus muhalif Aleksey Navalny ile ilgili Dışişleri Bakanlığına çağırıldığını aktardı.

Raab, "Bugün İngiltere, Alexey Navalny'nin zehirlenmesi konusundaki derin endişelerini iletmek üzere Rusya'nın İngiltere Büyükelçisini çağırdı. Yasaklanmış bir kimyasal silahın kullanılması tamamen kabul edilemez ve Rusya'nın tamamen şeffaf bir soruşturma yürütmesi gerekiyor" dedi.

Bakan Raab, ayrıca "Alexei Navalny'nin tıbbi komadan çıkarıldığını duyunca rahatladı. Umarım durumu düzelmeye devam eder" ifadelerini kullandı.

Rusya sınırına yaklaşan İngiliz uçağını engelledi RUSYA SINIRINA YAKLAŞAN İNGİLİZ UÇAĞINI ENGELLEDİ
Almanya ve Rusya arasında büyük gerilim yaratmıştı! Navalny komadan çıktı ALMANYA VE RUSYA ARASINDA BÜYÜK GERİLİM YARATMIŞTI! NAVALNY KOMADAN ÇIKTI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA