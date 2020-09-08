08 Eylül 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri İsrail ile BAE arasındaki anlaşmanın imzalanacağı tarih belli oldu

İsrail ile BAE arasındaki anlaşmanın imzalanacağı tarih belli oldu

ve arasındaki ihanet anlaşmasının imzalanacağı tarih belli oldu. ABD'nin girişimleriyle yapılan İsrail-BAE anlaşması, 'de 'da imzalanacak.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.09.2020 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020
ABONE OL
İsrail ile BAE arasındaki anlaşmanın imzalanacağı tarih belli oldu

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında "ilişkilerin tamamen normalleşmesine" ilişkin anlaşmanın resmi imza töreninin 15 Eylül'de Beyaz Saray'da yapılacağı bildirildi.

Mossadın eski yetkilisinden İsrail-BAE itirafı MOSSAD'IN ESKİ YETKİLİSİNDEN İSRAİL-BAE İTİRAFI

TARİHİ AÇIKLADILAR

Basına konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen üst düzey Beyaz Saray yetkilileri, düzenledikleri telekonferansta İsrail-BAE anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İki ülke arasında varılan anlaşma için resmi imza töreninin 15 Eylül'de ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da yapılacağını kaydeden yetkililer, BAE ve İsrail heyetlerinin başında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'in kardeşi BAE Dışişleri Abdullah bin Zayid Al Nahyan'ın olmasının beklendiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

BAE, 1979'da Mısır'ın ve 1994'te Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını varan üçüncü Arap ülkesi oldu.

Filistinli akademisyen sert çıktı: BAE bir muz cumhuriyeti FİLİSTİNLİ AKADEMİSYEN SERT ÇIKTI: BAE BİR MUZ CUMHURİYETİ

İsrail ile BAE arasında kargo uçağı seferleri başlıyor İSRAİL İLE BAE ARASINDA KARGO UÇAĞI SEFERLERİ BAŞLIYOR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA