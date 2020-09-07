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Romanya'dan Türkiye açıklaması! ''Karadeniz'deki doğal gaz keşfinden memnunuz''

Son dakika haberi... 'nin 'deki keşfiyle ilgili Romanya'dan açıklama geldi. Romanya Ekonomi, , İş ve Çevre Bakanı Virgil Daniel Popescu, Türkiye'nin Karadeniz'de doğal gaz bulmasından memnuniyet duyduğunu, bu sayede küresel enerji sektörünün dikkatlerinin Karadeniz'e çevrileceğini söyledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.09.2020
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Romanya'dan Türkiye açıklaması! ''Karadeniz'deki doğal gaz keşfinden memnunuz''

Çevrimiçi düzenlenen FOREN 2020 Konferansı'nın açılışında konuşan Popescu, "Türk dostlarımızın Karadeniz'de doğal gaz keşfetmesinden çok mutluyuz. Aynı şekilde Bulgaristan'ın da." diyerek Karadeniz bölgesinde olmaktan gurur duyduklarını ifade etti.

Karadeniz'in yeni doğal gaz kaynakları sunduğunu belirten Popescu, enerji dünyasının ilgisinin keşiflerle bu bölgeye döneceğini kaydetti.

Ülkesinin son zamanlarda Karadeniz'de yeni yataklar keşfettiğini de hatırlatan Popescu, Romanya sularında önemli doğal gaz yatakları bulan yatırımcıların mevcut mevzuat nedeniyle iki yıldan fazla süredir kaynakların çıkarılmasını ertelediklerini sözlerine ekledi.

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