Almanya ekonomisine otomotiv darbesi! Lokomotif olmaktan çıkıyor

Merkezi Köln'de bulunan Alman Ekonomi Enstitüsü'nün (IW) araştırmasına göre, otomotiv sanayisi, Alman ekonomisinin lokomotifi olma özelliğini uzun yıllardan sonra kaybediyor.

Araştırmada, 2008-2018 döneminde Çin'in güçlü büyümesinin Alman otomotiv sanayisine altın yıllarını yaşattığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Alman otomotiv üreticileri ve tedarikçileri, Avrupalı rakiplerinin aksine Çin'de güçlü bir konum elde etmeyi başardılar. Bu, otomotiv sanayisinin Alman ekonomisi içinde katma değerini artırmasını sağladı ve diğer imalat sanayilerini geride bıraktı. Bu nedenle otomotiv sanayisinin ekonomik önemi son 10 yılda Almanya'da arttı."

2017'de küresel otomobil talebi nedeniyle Almanya'daki toplam brüt katma değerin yüzde 9,8'i ve toplam istihdamın yüzde 7,2'sinin otomotiv sanayisinden geldiği aktarılan araştırmada, ülkedeki tüzel kişilerin patent başvurularının yüzde 47,5'inin otomotiv sanayisinden geldiği bildirildi.

"SALGININ EKONOMİK ETKİSİ NEDENİYLE BİRÇOK İŞİN KAYBEDİLMESİ BEKLENİYOR"

Alman otomotiv sanayisi için "altın 10 yılın" 2018'de sona erdiğine işaret edilen araştırmada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"2019'da küresel otomotiv pazarı küçülmeye başladı. Buna ek olarak, hareketlilik elektrifikasyona doğru kaydı. Bu, KOBİ tedarikçileri için büyük bir zorluk oluşturdu. 2020 baharında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını otomotiv sektörünü büyük bir güçle vurdu. Küresel tedarik zincirleri kesildi ve Nisan 2020'de neredeyse otomotiv üretimi durma noktasına geldi. Alman otomotiv sanayisinin toplam istihdamının yüzde 60'ına yakını kısa çalışmaya geçti. Salgının ekonomik etkisi nedeniyle birçok işin kaybedilmesi bekleniyor."

Kovid-19 salgınından Alman otomotiv sanayisinin, diğer sektörlere göre çok daha ağır etkilendiğine işaret edilen araştırmada, teknolojideki değişimin otomotiv sektörüne etkisine vurgu yapıldı.

Araştırmada, "Bunun sonucunda Alman otomotiv endüstrisi, 10 yıl sonra ilk kez dikkat çekici personel ayarlamaları ile karşı karşıya bulunuyor ve Almanya'nın büyümesindeki lokomotif rolünü şimdilik yerine getiremeyecek." denildi.

YARIN OTOMOTİV ZİRVESİ DÜZENLENECEK

Öte yandan, Alman basınında yer alan haberlere göre, yarın video konferans yöntemiyle Almanya Başbakanı Angela Merkel, eyalet başbakanları, otomotiv şirketleri ve işçilerin temsilcilerinin katılacağı bir otomotiv zirvesi düzenlenecek.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) verilerine göre, Almanya, geçen yıl 223 milyar dolarlık otomobil ve parçaları ihracatı gerçekleştirdi.