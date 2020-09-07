07 Eylül 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: ABD'nin yeni Koalisyon Sözcüsü de PKK sevdalısı çıktı

Son dakika: ABD'nin yeni Koalisyon Sözcüsü de PKK sevdalısı çıktı

'nin ile mücadele kapsamında Uluslararası Caggins’in yerine atanan da sevdalısı çıktı. ABD'li Albay Marotto terör örgütü PKK'ya destek sözü verdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.09.2020
ABONE OL
Son dakika: ABD'nin yeni Koalisyon Sözcüsü de PKK sevdalısı çıktı

Suriye ve Irak'ta oluşturulan DEAŞ'a Karşı Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Myles Caggins'in yerine göreve gelen Albay Wayne Marotto da terör örgütüne destek sözü verdi.

GELEN DE GİDENİN AYNISI

ABD terör örgütlerine desteğini her fırsatta sürdürmeye devam ediyor. Suriye'de PKK uzantısı YPG'yi meşrulaştırmak için her yolu deneyen ABD, bir skandala daha imza attı. Terör örgütünün sözde liderleri ile sık sık görüntüleri ortaya çıkan ABD'li subaylar, ilişkiyi iyice ilerletti.

DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Myles B. Caggins'in sözcülük görevi sona ermesinin ardından terör örgütü PKK'ya destek veremediği için ağlamıştı.

ABDli komutanın görevi sona erdi artık PKKya destek çıkamayacağı için ağladı! ABD'Lİ KOMUTANIN GÖREVİ SONA ERDİ ARTIK PKK'YA DESTEK ÇIKAMAYACAĞI İÇİN AĞLADI!

YENİ ATANAN SÖZCÜYE EĞİTİM

DEAŞ'a Karşı Uluslararası Koalisyon Sözcüsü B. Caggins'in yerine atanan Albay Wayne Marotto'ya da Kürtçe eğitim verilmeye başlandı.

Terör örgütü destekli bir çok yayın organında Marotto'na Kürtçe kelimeler sorulduğu bir video yayınlandı.Videonun sonunda terör örgütü YPG'ye destek sözü veren Marotto'nun yarın itibareiyle resmi olarak görevine başlayacağı ifade edildi.

Öte yandan Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'nin "sözde" Sözcüsü Mustafa Bali ile basın toplantısı düzenleyen Caggins, veda konuşması sırasında ağlamıştı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA