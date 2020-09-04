BM Genel Sekreteri Guterres, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile görüştü
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Doğu Akdeniz'deki kışkırtmalarının ardından Türkiye'nin tepkisini çeken Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüştü.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüştü.
Dendias, BM Genel Merkezinde Guterres ile bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye ilişkin bir açıklama yapılmazken, görüşmenin Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan arasında gerginlik yaşandığı bir dönemde gerçekleşmesi dikkati çekti.