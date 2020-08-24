Flaş F-35 haberi: İsrail karşı çıktı! BAE, İsrail ve ABD ile yapacağı toplantıyı iptal etti

Pompeo ise BAE'ye F-35 satışına açık kapı bırakarak, "ABD'nin (İsrail'in) niteliksel askeri üstünlüğüne ilişkin yasal bir zorunluluğu var ve buna uymaya devam edeceğiz. Ancak BAE ile de 20 yıldan fazla güvenlik ilişkimiz var. BAE'ye askeri yardım yaptık ve İran tehdidine karşı halkını koruması için BAE'ye ihtiyaç duyduğu ekipmanların sağlanması sürecini gözden geçirmeye devam edeceğiz. Bunu İsrail'e verdiğimiz sözü koruyarak yerine getireceğiz." ifadesini kullanmıştı.