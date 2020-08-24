25 Ağustos 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Flaş F-35 haberi: İsrail karşı çıktı! BAE, İsrail ve ABD ile yapacağı toplantıyı iptal etti

Flaş F-35 haberi: İsrail karşı çıktı! BAE, İsrail ve ABD ile yapacağı toplantıyı iptal etti

Son dakika haberine göre; ile anlaşarak davasına ihanet eden ile İsrail arasında krizi çıktı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ile Birleşik Arap Emirlikleri () arasındaki F-35 anlaşmasına karşı çıkmasının ardından, BAE'nin İsrail ve ABD ile cuma günü yapılacak üçlü toplantıyı iptal ettiği iddia edildi. Bu kritik haber sonrası krizin hangi boyuta yöneleceği yeni gelecek açıklamalar ile netleşecek. Dört gün önce de BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, ülkesinin İsrail ile yaptığı anlaşma neticesinde büyükelçiliklerinin Kudüs'te değil 'de olacağını, F-35'leri satın almak için de ant içtiklerini söylemişti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.08.2020 Güncelleme Tarihi: 24.08.2020
ABONE OL
Flaş F-35 haberi: İsrail karşı çıktı! BAE, İsrail ve ABD ile yapacağı toplantıyı iptal etti

SON DAKİKA HABERİ: internet sitesinin konuyla ilgili 3 kaynağa dayandırdığı haberine göre, ile arasında "ilişkilerin tamamen normalleşmesine" yönelik varılan anlaşmanın ardından, BAE'den sürpriz bir adım geldi.

BAE, Netanyahu'nun ile BAE arasındaki konusunda yapılacak bir anlaşmaya karşı çıkmasının ardından, cuma günü yapılacak İsrail-ABD-BAE üçlü toplantısını iptal etti.

ABD'nin Birleşmiş Milletler () Daimi Temsilcisi Kelly Craft'ın İsrail ve BAE'li mevkidaşlarını BM'de bir toplantıya çağırdığını anımsatan kaynaklar, Netanyahu'nun F-35 anlaşmasına karşı çıkmasının ardından BAE'nin İsrail'e bir mesaj göndermek için bu toplantıyı iptal ettiğini belirtti.

Kaynaklar, toplantının iptaline ilişkin Craft ve 'ı bilgilendirdiğini de sözlerine ekledi.

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Yedioth Ahronoth, ile arasında ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasının ardından ABD'nin BAE'ye F-35 ve gelişmiş insansız hava aracı satışının önünün açıldığını yazmıştı.

Söz konusu haberlerin ardından 18 Ağustos'ta İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan (Netanyahu) başından beri İsrail ile barış anlaşması yapan Arap ülkeleri de dahil olmak üzere Orta Doğu'daki tüm ülkelere F-35 ve diğer gelişmiş silahların satışına karşı çıkmıştır." ifadesine yerilmişti.

POMPEO, BAE'YE F-35 SATIŞI İÇİN AÇIK KAPI BIRAKTI

Öte yandan bugün İsrail'de bir araya gelen Netanyahu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ortak basın toplantısında F-35 konusu gündeme gelmişti.

Pompeo ise BAE'ye F-35 satışına açık kapı bırakarak, "ABD'nin (İsrail'in) niteliksel askeri üstünlüğüne ilişkin yasal bir zorunluluğu var ve buna uymaya devam edeceğiz. Ancak BAE ile de 20 yıldan fazla güvenlik ilişkimiz var. BAE'ye askeri yardım yaptık ve İran tehdidine karşı halkını koruması için BAE'ye ihtiyaç duyduğu ekipmanların sağlanması sürecini gözden geçirmeye devam edeceğiz. Bunu İsrail'e verdiğimiz sözü koruyarak yerine getireceğiz." ifadesini kullanmıştı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA