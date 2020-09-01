New York'ta koronavirüs nedeniyle otoparklarda yüzde 60 iş kaybı oldu

ABD'de halen etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle New York şehrinde bulunan otoparkların binlerce müşterisini kaybettikleri açıklandı.

KORONAVİRÜS ABD EKONOMİSİNİ VURDU

New York'un şehir merkezinde bulunan Manhattan adasında dünyanın en pahalı park ücretlerinin ödendiği otoparklar, Kovid-19 salgını sebebiyle ciddi kayıplar yaşıyor.

Salgın kaynaklı taşınmaların veya geçici yer değiştirmelerin etkisiyle kentteki otopark aboneliklerinde kaybın yüzde 60'a çıktığını belirtildi.

OTOPARKLAR KAN AĞLIYOR

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, bölgede yaşayan binlerce kişinin civardaki diğer eyaletlere taşınması nedeniyle otopark aboneliklerini iptal ettirdikleri kaydedildi.

Ayrıca, normal zamanlarda Manhattan sokaklarına araç park etme konusundaki birçok kısıtlamanın salgından dolayı kaldırılmasının da söz konusu durumun ortaya çıkmasında etkili olduğu bildirildi.

Mart ayında, Kovid-19 salgınının patlak vermesinin ardından New York'ta pek çok kişi, ailesiyle birlikte şehri terk edip komşu eyaletlerden ev kiralama yolunu seçmiş, New York'ta okullarının yüz yüze eğitimi ertelemesi üzerine ailelerin çoğu, bir süre daha Manhattan adasına dönmeyi ertelemişti.

ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 188 bini bulurken, vaka sayısı da 6 milyon 224 binin üzerinde seyrediyor.