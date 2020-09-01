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ABD Başkanı Trump'tan "felç" iddialarına yanıt!

ABD Başkanı , geçen yıl "geçici felç" geçirerek, hastaneye kaldırıldığı iddialarını reddetti. Ayrıca Trump, söz konusu iddialar için Demokratların başkan adayı 'ı hedef göstererek, "Belki de bu iddialar, başka bir partinin başkan adayına işaret ediyordur." dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.09.2020 Güncelleme Tarihi: 01.09.2020
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ABD Başkanı Trump'tan felç iddialarına yanıt!

Muhabiri Michael Schmidt, yazdığı yeni kitabında, Trump'ın geçen kasım ayında bir dizi geçici felç geçirerek Walter Reed Sağlık Merkezine kaldırıldığını ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'e de Trump'a bir şey olması durumunda başkanlık koltuğu için hazır olmasının söylendiğini öne sürdü.

TRUMP'TAN İDDİAYA FLAŞ AÇIKLAMA

Kitabın, söz konusu bölümlerinin basına sızmasının ardından Başkan , iddaları Twitter hesabından yalanladı.

Trump, "Asla bitmiyor! Şimdi de favori başkanınızın, benim, geçici felç geçirerek Walter Reed Sağlık Merkezine gittiğimi söylemeye çalışıyorlar. Bu söylenenler asla bu adayın başına gelmedi. Yalan haber." ifadesini kullandı.

BIDEN'A YÜKLENDİ

Öte yandan Trump, söz konusu iddialar için Demokratların başkan adayı 'ı hedef göstererek, "Belki de bu iddialar, başka bir partinin başkan adayına işaret ediyordur." dedi.

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