ABD Başkanı Trump'tan "felç" iddialarına yanıt!

New York Times Muhabiri Michael Schmidt, yazdığı yeni kitabında, Trump'ın geçen kasım ayında bir dizi geçici felç geçirerek Walter Reed Sağlık Merkezine kaldırıldığını ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'e de Trump'a bir şey olması durumunda başkanlık koltuğu için hazır olmasının söylendiğini öne sürdü.

