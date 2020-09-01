NATO'nun eski karargahı Belçika Savunma Bakanlığına devredildi

NATO'nun 51 yıl boyunca karargah olarak kullandığı yerleşke, Belçika Savunma Bakanlığına devredildi.

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki eski NATO karargah binası ve eklentilerinin, ev sahibi ülke Belçika'ya devri dolayısıyla tören düzenlendi.

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, "Onlarca yıl boyunca NATO'ya hizmet eden ve pek çok tarihi kararın alındığı eski karargahımıza bugün son kez veda ettik. Belçika'ya bu kadar uzun süre bu yerleşkeyi bize tahsis ettiği için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

NATO'nun eski karargah binası 1966 yılında inşa edilmiş, ittifak 1967'de Brüksel'e taşındığında geçici olarak kullanılması planlanmıştı. NATO, 2018'de yeni karargah binasına taşınmıştı.