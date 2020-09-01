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Washington Post Türkiye'nin gücünü böyle yazdı: Türk ordusu Osmanlı'daki gibi...

Türkiye Başkan Erdoğan önderliğinde bölgesindeki en önemli ülke konumuna geldi. Suriye, Katar, , Irak ve 'de faaliyet gösteren Türkiye, etki alanını odukça genişletti. gazetesinde yer alan haberde, Osmanlı İmparatorluğu'ndan bu yana Türk ordusunun ilk kez bölgesel etki alanını böylesine genişlettiğine dikkat çekildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.09.2020
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Washington Post Türkiye'nin gücünü böyle yazdı: Türk ordusu Osmanlı'daki gibi...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son yıllarda bölgesel etki alanını genişletmesi birçok ülkeyi rahatsız ederken, Ankara'nın adımları da yakından takip ediliyor.

ABD'de yayın yapan Washington Post gazetesi, Türk ordusunun Osmanlı İmparatorluğundan bu yana ilk kez bölgesel etki alanını bu kadar genişlettiğini savundu.

DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Libya'daki savaşın dengesini değiştirmek için Türkiye'nin bu ülkeye asker gönderdiğini hatırlatan yazıda, "Türk askeri Suriye, Irak, Katar, Somali ve Balkanlar'da faaliyet gösteriyor. Aynı zamanda, Akdeniz ve Ege'de devriye atıyor" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin Azerbaycan üzerindeki askeri etkinliğinin de arttığına dikkat çekilen yazıda, "Türkiye'nin bu ülkede bir hava üssüne erişimi var" denildi.

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