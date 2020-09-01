01 Eylül 2020, Salı
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Fransa'da son 24 saatte 4 bin 982 Kovid-19 vakası tespit edildi

'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 4 bin 982 vaka görüldü. Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 4 bin 982 artışla 286 bin 7'ye yükseldi. Son 24 saatte hastanelerde 26 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 30 bin 661'e ulaştı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.09.2020
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Fransa'da son 24 saatte 4 bin 982 Kovid-19 vakası tespit edildi

Kovid-19 nedeniyle 424'ü yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 604 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede iyileşenlerin sayısı 86 bin 469 oldu.

Yoğun bakımda bulunanların sayısının artmaya devam ettiği ülkede, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 4,3'e yükseldi.

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.

- İŞ YERLERİNDE MASKE ZORUNLULUĞU

Çalışma Bakanlığının aldığı kararla, ülke genelinde iş yerlerinde çalışanlara maske takma zorunluluğu getirildi. Buna göre personel, yemeğini ve içeceklerini iş yerinde sadece belirlenen yerlerde tüketebilecek.

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