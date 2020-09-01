ABD'den Kuzey Kore'ye yardım edenlere tehdit!

Rapora ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararlarını ihlal eden balistik füze yeteneklerini genişletmeye yönelik devam eden çabaları hem bölgesel hem de küresel istikrar için önemli bir tehdit oluşturmaktadır." ifadesine yer verildi.

ABD'nin Kuzey Kore'nin füze üretme çabalarından oluşan tehdidi sınırlamak için uluslararası ortaklarla çalışmaya kararlı olduğu belirtilen açıklamada, özel şirketlere de bu konuda dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.



