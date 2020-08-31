31 Ağustos 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Suriye'de mültecilerin Türkiye sınırına yığılması BAE'nin oyunu çıktı

Suriye'de mültecilerin Türkiye sınırına yığılması BAE'nin oyunu çıktı

’de ateşkesin bozularak mültecilerin sınırına yığılmasında ’nin parmağı olduğu ortaya çıktı. Öte yandan ile BAE arasındaki antlaşmanın da eylül ortasında Washington’da imzalanması bekleniyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.08.2020 Güncelleme Tarihi: 31.08.2020
ABONE OL
Suriye'de mültecilerin Türkiye sınırına yığılması BAE'nin oyunu çıktı

'Arap Baharı' sonrası , , ve 'ya her türlü tezgâhı kuran ; Tunus, Cezayir, Fas, Sudan ve Somali'de de protestoları körüklüyor, çatışan taraflara silah sağlıyor, hükûmetlere rüşvet teklif ediyor, darbe planları yapıyor. Katar'a ablukada başı çeken, Mısır'da darbeci Sisi'yi finanse eden, Sudan Devlet Başkanı Ömer Beşir'in devrilmesinde sahneye çıkan BAE, Yemen'de yaptığı gibi Libya'nın da bölünmesi için çaba harcıyor.



TÜRKİYE KARŞITI HER TAŞIN ALTINDAN ÇIKIYOR

karşıtı her taşın altından çıkan yönetimi, Gezi olaylarını finanse etmekle kalmamış, 15 Temmuz darbe girişiminde de ortaya çıkmıştı. Akdeniz'de ortak tatbikatla Atina'ya da açık destek vermişti. BAE'nin en son terör örgütü /'ya istihbarat teknikleri için eğitim vermek üzere 'ye çok sayıda ajan gönderdiği gün yüzüne çıktı. 2017'de terör örgütü ile gizli görüşmelere başlayan BAE'nin, PKK/YPG işgalindeki bölgelere görevlilerini göndererek, teröristlere espiyonaj, kontra-espiyonaj, sabotaj, eylemleri, sinyal istihbaratı, bilgi güvenliği ve iletişim ağları konusunda eğitim verdiği ortaya çıktı.



YİNE BAE'NİN PARMAĞI VAR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre BAE'nin son dönemde Esad rejimi ile yakınlaşmasının ardında Suriye'de Türkiye karşıtı cepheyi güçlendirmek olduğu belirtiliyor. İdlib'de ateşkesin bozularak mültecilerin Türkiye sınırına yığılmasında da BAE'nin parmağı olduğu kaydediliyor. Öte yandan, İsrail ile BAE arasındaki antlaşmanın da eylül ortasında Washington'da imzalanması bekleniyor.

"Kirli pazarlıklar emirliği", sınırımızda "terör koridoru" hayalleri kuran teröristleri 4 yıldır espiyonaj, kontrespiyonaj, sabotaj, suikast, iletişim ve bilgi istihbaratında eğitiyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA