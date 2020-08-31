Suriye'de mültecilerin Türkiye sınırına yığılması BAE'nin oyunu çıktı

'Arap Baharı' sonrası Mısır, Yemen, Katar ve Libya'ya her türlü tezgâhı kuran BAE; Tunus, Cezayir, Fas, Sudan ve Somali'de de protestoları körüklüyor, çatışan taraflara silah sağlıyor, hükûmetlere rüşvet teklif ediyor, darbe planları yapıyor. Katar'a ablukada başı çeken, Mısır'da darbeci Sisi'yi finanse eden, Sudan Devlet Başkanı Ömer Beşir'in devrilmesinde sahneye çıkan BAE, Yemen'de yaptığı gibi Libya'nın da bölünmesi için çaba harcıyor.