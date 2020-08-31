31 Ağustos 2020, Pazartesi
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ABD'de küçük uçak düştü: 3 ölü

ABD'nin Teksas eyaletinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 3 kişi öldü. Federal Havacılık İdaresi Sözcüsü Lynn Lunsford, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.08.2020
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ABD'de küçük uçak düştü: 3 ölü

Yerel yetkililer, olayın Houston'ın 137 kilometre kuzeybatısında Bryan kentinde Coulter Field havaalanında meydana geldiğini açıkladı.

Federal Havacılık İdaresi Sözcüsü Lynn Lunsford, düşen uçağın tek motorlu Piper PA24 tipi olduğunu ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Uçakta 3 kişi hayatını kaybederken, bir kişi de ağır yaralandı.

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