ABD'de küçük uçak düştü: 3 ölü

Yerel yetkililer, olayın Houston'ın 137 kilometre kuzeybatısında Bryan kentinde Coulter Field havaalanında meydana geldiğini açıkladı.

Federal Havacılık İdaresi Sözcüsü Lynn Lunsford, düşen uçağın tek motorlu Piper PA24 tipi olduğunu ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Uçakta 3 kişi hayatını kaybederken, bir kişi de ağır yaralandı.