Mısır'da yapılan ankette çarpıcı sonuç: Lider Türkiye

LİDER ÜLKE TÜRKİYE

Anket, Sisi yönetiminin düşmanca adımlarına rağmen Mısır halkının Türkiye'ye olan sevgisini de ortaya koydu. Araştırmada "Kendi ülkeniz dışında İslam dünyasının lider ülkesi hangisidir?" sorusuna katılımcıların yüzde 31,4'ü Türkiye, yüzde 10,4'ü Suudi Arabistan, yüzde 6,2'si BAE, yüzde 1,6'sı Katar, yüzde 1,0'ı Pakistan, 0,5'i İran, yüzde 9,7'si 'diğer', yüzde 39,2'si 'hiçbiri' cevabını verdi. Ankette yöneltilen "Hangi ülkede yaşamak isterdiniz?" sorusunu Mısırlıların yüzde 45,6'sı "Kendi ülkemde" şeklinde cevaplarken, yüzde 19,3'ü "Avrupa ülkeleri", yüzde 9,1'i Türkiye, yüzde 8,5'i ABD, yüzde 5,7'si BAE, yüzde 3,1'i Suudi Arabistan, yüzde 1,5'i Katar, yüzde 1,1'i Çin, yüzde 0,1'i İsrail, yüzde 6'sı da 'diğer' diye yanıtladı.

ÖZGÜR DEĞİLİZ

Mısırlı katılımcıların verdiği cevaplar, ülkede yaşayan insanların kendini özgür hissetmediğini de gösteriyor. "Özgür şekilde yaşadığınızı düşünüyor musunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 53,6'sı "Hayır", yüzde 37,3'ü "Evet", yüzde 9,1'i ise "Kararsızım" cevabını verdi. "Demokrasi talebi ile başlayan bir harekete katılır mısınız?" sorusunu katılımcıların yüzde 38'i "Hayır", yüzde 30,3'ü "Evet", yüzde 31,7 ise "Kararsızım" şeklinde yanıtladı. "Ülke yönetiminde bir sorun olursa, iç savaş çıkarsa ne yaparsınız?" sorusuna ise şu cevaplar verildi: Yüzde 46,8 "Ülkemi korumak için mücadele ederim", 29,2 "Yönetimi yıkmak için mücadele ederim", yüzde 24 "Komşu ülkelere sığınırım."