31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Son dakika: Fransa'daki günlük vaka sayısı 3 bini geçti

Son dakika haberleri... Koronavirüs salgınının yeniden arttığı Avrupa'da, 'daki rakamlar korku sardı. İspanya'nın ardından Fransa'da da vaka sayısı 3 binleri geçti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.08.2020
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Son dakika: Fransa'daki günlük vaka sayısı 3 bini geçti

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 3 bin 82 vaka görüldü.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük vaka sayısı birkaç gün aradan sonra ilk kez 5 binin altında seyretti.

ARTIŞ HIZLA DEVAM EDİYOR

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 3 bin 82 artışla 281 bin 25'e yükseldi. Son 24 saatte hastanelerde 29 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 30 bin 635'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 409'u yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 582 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede iyileşenlerin sayısı 86 bin 469 oldu.

Ülkede yoğun bakımda bulunanların sayısındaki artış sürüyor. Kovid-19 testlerin pozitif çıkma oranı yüzde 4,2 olarak belirlendi.

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.

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