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NATO'dan flaş Rusya-Danimarka iddiası

gerginliği Baltık Denizi'nde devam ederken flaş bir açıklama yaptı. Rusya'nın Hava Kuvvetlerine ait B-52 tipi bombardıman uçağını engellediği sırada hava sahasını ihlal ettiği belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.09.2020
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NATO'dan flaş Rusya-Danimarka iddiası

NATO, Rusya'nın Baltık Denizi üzerinde ABD Hava Kuvvetlerine ait B-52 tipi bombardıman uçağını engellediği sırada Danimarka hava sahasını ihlal ettiğini açıkladı.

RUSYA HENÜZ BİR CEVAP VERMEDİ

Geçtiğimiz Cuma günü akşam saatlerinde ABD Hava Kuvvetlerine ait B-52 tipi bombardıman uçağı Baltık Denizi üzerinde keşif uçuşu yaptığı sırada Rusya'nın Kaliningrad şehrindeki hava üssünden kalkan Su-57 tipi savaş uçakları, ABD'ye ait bombardıman uçağına müdahale etmişti. Engelleme sonrası politik gerilim baş gösterdi.

NATO tarafından yapılan açıklamada, Rus uçaklarının Baltık Denizi üzerinde yaptığı önleme sırasında Danimarka hava sahasını ihlal ettiği belirtilerek, "Yaşanılan olay Rusya'nın kışkırtıcı tavırlarının başka bir düzeyini yansıtıyor" denildi.

NATO'nun sınır ihlali iddiası ile yaptığı açıklama ve yayınladığı rapor tüm dünya basınına servis edilirken, Rusya'dan rapora ve yapılan açıklamaya dair henüz bir açıklama gelmedi.

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