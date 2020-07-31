31 Temmuz 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri İspanya koronavirüste 2. dalgayı önleyemiyor

İspanya koronavirüste 2. dalgayı önleyemiyor

salgınının Avrupa'da en çok etkilediği ülkelerden biri olan İspanya'da 2. dalga şoku yaşanıyor. Vaka ve ölüm sayısı her geçen gün artarken, yetkiler çaresiz kaldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.07.2020 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020
ABONE OL
İspanya koronavirüste 2. dalgayı önleyemiyor

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ülke genelinde son 24 saatte 1525 vaka tespit edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, son haftalarda dikkati çeken günlük vaka sayılarındaki artışın devam ettiği gözlendi.

Ülkede olağanüstü halin (OHAL) sona erdiği 21 Haziran'dan bu yana en yüksek günlük yeni vaka sayısı bugün kaydedildi.

Almanyadan İspanya ile ilgili kritik Kovid-19 kararı! 3 bölge riskli ilan edildi ALMANYA'DAN İSPANYA İLE İLGİLİ KRİTİK KOVİD-19 KARARI! 3 BÖLGE RİSKLİ İLAN EDİLDİ

YENİ VAKALARIN 3'TE 1'İ O BÖLGEDE

Yeni vakaların yaklaşık üçte biri, ülkenin kuzeydoğusundaki Aragon bölgesinde (511) tespit edildi.

Son üç gündür yeni vakalarda hızlı artışın olduğu başkent Madrid'de ise son 24 saatte 372 yeni vaka belirlendi.

Toplam vaka sayısının 288 bin 522'ye ulaştığı İspanya'da Kovid-19'dan hayatlarını kaybedenlerin sayısı ise son 7 günde 12 artışla 28 bin 445 olarak güncellendi.

İspanya ve Portekizde vaka sayıları arıyor İSPANYA VE PORTEKİZ'DE VAKA SAYILARI ARIYOR

Vakaların arttığı yerlerde, vatandaşlara mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları tavsiye edilirken ayrıca aile ve arkadaşlar arasında 10 kişiden fazla toplanmama, eğlence merkezlerinin kapatılması ve sosyal mesafe şartı aranmaksızın kamusal alanda maske takma şartı gibi OHAL dönemindekine benzer ek önlemler getiriliyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA