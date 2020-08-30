30 Ağustos 2020, Pazar
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Rusya için casusluk yapan Fransız subay tutuklandı

'nın gündemine bomba gibi oturan bir haber geldi. 'nın kentindeki üssünde görev yapan subayın, için casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklandığı ortaya çıktı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.08.2020 Güncelleme Tarihi: 30.08.2020
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Rusya için casusluk yapan Fransız subay tutuklandı

Europe 1 radyosunun haberinde, ismi açıklanmayan subayın 21 Ağustos'ta Napoli'deki NATO üssünde görevine dönmek üzereyken, Rus istihbaratına gizli belge ve bilgiler verdiği gerekçesiyle Fransa İç İstihbarat Birimi (DGSİ) tarafından gözaltına alındığı ve hakkında soruşturma açıldığı belirtildi.

FRANSA VE NATO'YA ŞOK!

Haberde, 50'li yaşlardaki subayın aynı gün "yabancı güce bilgi vermek, ulusun çıkarlarını tehlikeye atan bilgiler toplamak" suçlamalarıyla tutuklandığı kaydedildi.

FRANSA ALARMDA

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Europe 1 radyosunda yaptığı açıklamada, devlete ilişkin bilgilerin korunması için gerekli tüm önlemlerin alındığını söyledi.

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