Eski Bakan Prof. Dr. Işın Çelebi: Fransa kendini bölgenin valisi olarak görüyor

Eski Bakan Prof. Dr. Işın Çelebi, A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin sorularını yanıtladı. Türkiye'yi Doğu Akdeniz’de engellemeye çalışan Yunanistan’a sert sözler söyleyen Çelebi, bu ülkenin arkasında duran Cumhurbaşkanı Macron’a yüklendi ve “Fransa kendini bölgenin valisi olarak görüyor” dedi.