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Eski Bakan Prof. Dr. Işın Çelebi: Fransa kendini bölgenin valisi olarak görüyor

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Giriş: 28.08.2020 23:50
Güncelleme:28.08.2020 23:55
Eski Bakan Prof. Dr. Işın Çelebi, A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin sorularını yanıtladı. Türkiye'yi Doğu Akdeniz’de engellemeye çalışan Yunanistan’a sert sözler söyleyen Çelebi, bu ülkenin arkasında duran Cumhurbaşkanı Macron’a yüklendi ve “Fransa kendini bölgenin valisi olarak görüyor” dedi.
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