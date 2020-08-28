28 Ağustos 2020, Cuma
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'Maske tak' uyarılarına öfkelendi! Terlikle yolculara saldırdı

'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadele devam ediyor. Koronavirüsten korunmak için de en etkili yöntem maske kullanmak. Bu kapsamda 'de metroya maskesiz binen bir yolcu, "maske tak" uyarısına öfkelenerek, terlikle yolculara saldırdı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.08.2020 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020
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'Maske tak' uyarılarına öfkelendi! Terlikle yolculara saldırdı

Güney Kore metrosunda maske kavgası yaşandı. Metroya maskesiz bilen yolcu içerideki yolcular tarafından tepkiyle karşılandı. Uyarılara öfkelenen maskesiz yolcu ayağındaki terliği çıkararak, yolculara saldırdı.

Maske tak uyarılarına öfkelendi! Terlikle yolculara saldırdı 'MASKE TAK' UYARILARINA ÖFKELENDİ! TERLİKLE YOLCULARA SALDIRDI

PARA CEZASI KESİLDİ

O anlar bir yolcu tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Maskesiz yolcunun son durakta polis tarafından gözaltına alındığı ve maske takmadığı gerekçesiyle para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

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