28 Ağustos 2020, Cuma
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Afganistan'da art arda iki bombalı saldırı: 13 ölü

'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde peş peşe düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda 13 sivil hayatını kaybetti. Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.08.2020
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Afganistan'da art arda iki bombalı saldırı: 13 ölü

Kandahar Valiliği Sözcüsü Bahir Ahmadi, basına yaptığı açıklamada, Kandahar'ın Spin Buldak ilçesinde yol kenarına yerleştirilen iki bombanın sivilleri taşıyan iki aracın bölgeden geçtiği sırada art arda patlatıldığını söyledi.

Saldırıda 13 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Ahmadi, hayatını kaybedenlerden üçünün çocuk olduğunu belirtti.

Ahmadi, saldırılarda 3 sivilin de yaralandığını kaydetti.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

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