Prof. Dr. Atasoy: Beyrut'taki patlamanın arkasında İsrail olabilir

"2019'DA DÜŞEN İHA SALDIRININ HABERCİSİ Mİ?"

Düşen İHA haberine, 26 Ağustos 2019 tarihli bir gazetede rastladığını ifade eden Prof. Dr. Atasoy, "'İstikrara Tehdit' başlıklı haberde şöyle yazıyordu: 'Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Beyrut'ta İsrail'e ait İHA'ların düşmesine ilişkin; İsrail'in İHA saldırısı bölgesel istikrara yönelik bir tehdittir' dedi.

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, olayın ülkenin egemenliğine açık bir saldırı olduğunu söyledi. Hariri, İsrail'in saldırganlığı ile ilgili atılacak adımlar konusunda Devlet Başkanı Mişel Avn ile istişarelerde bulunduğunu da ifade etti. Cumhurbaşkanı Avn ise yaptığı yazılı açıklama ile olayı kınadı. Avn bu olayın İsrail'in Lübnan ve bölgenin istikrarını hedef alan düşmanca niyetlerin göstergesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulunun (BMGK) 1071 sayılı kararının ihlalinde yeni bir aşama olduğunu kaydetti' haber bu şekilde, Ağustos 2019 da gerçekleşen olayı özetleyerek, iki üst düzey Lübnan Devlet yetkilisinin, İsrail'in Lübnan üzerindeki niyetlerini hiç bir tereddüde yer bırakmayacak şekilde açıklamakta ve dünya kamuoyuna, Birleşmiş Milletlere, BM Güvenlik Konseyine bu olay karşısında susulmaması, konunun üzerine gidilmesi ve İsrail Devletinin acımasız saldırganlığının önüne geçilmesi için adeta, gelecekteki yeni saldırıların önlenmesi için çığlık niteliğinde bir çağırıyı dile getiriyordu" ifadelerine yer verdi.