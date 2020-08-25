Aşı ile ilgili bazı teknik bilgiler veren Haller, 'Moderna'nın geliştirdiği aşıda mesajcı RNA kullanılıyor. Bana göre bu yeni ve çok farklı bir yöntem' dedi.

Bir başka aşı gönüllüsü olan Neal Browning ise mesajcı RNA yöntemi ile ilgili olarak 'Yeni kullanılan yöntem ile vücudunuzun bağışıklık sisteminin tepki verebilmesi için virüsün ölü ya da güçsüzleştirilmiş hali enjekte ediliyor. Vücudunuz virüsün parçaları üreten bir fabrika gibi oluyor ve böylece virüse karşı tepki gösterebilecek hale geliyor' şeklinde anlattı.