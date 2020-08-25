ABD Çin'in Uygur Türklerine yönelik baskılarını "soykırım" olarak niteleyecek iddiası

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ABD'li yetkilerinin "soykırım" terimi üzerinde anlaşmaya varmaması durumunda, Çin'in eylemlerinin "insanlığa karşı suç" ya da "etnik temizlik" olarak nitelendirilmesi de seçenekler arasında yer alıyor.







ÇİN'E KARŞI ÖNEMLİ ADIM

Konuyla ilgili Politico'ya açıklamada bulunan bir ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "soykırım" terimi konusunda yorum yapmaktan kaçınırken, "Çin'in, Sincan'daki insan hakları ihlallerini durdurması için çalışıyoruz ve çeşitli önlemler konusunda değerlendirmelerde bulunuyoruz." ifadesini kullandı.





Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Ullyot ise yaptığı açıklamada, "Çin'in eylemleri, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bir etnik azınlığa yönelik en büyük baskıdır. Daha önceki yönetim ve dünya liderleri boş söylemden ibaret olan konuşmalar yaparken, Trump bu konuda cesur adımlar attı." demekle yetindi.