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İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den ABD nükleer anlaşma mesajı

- arasındaki nükleer anlaşmanın detayları hakkında konuşan Ruhani, şartlarını açıkladı. Dünya kamuoyunun dikkatini çeken açıklamalara, 'özür dileme' ve 'nükleer anlaşmaya geri dönme' şartları damga vurdu. Ruhani'nin açık çağrısının ardından Trump'ın nasıl harekete edeceği merak konusu oldu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.08.2020
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İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den ABD nükleer anlaşma mesajı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin "özür dilemesi" ve "nükleer anlaşmaya geri dönmesi" şartıyla ülkesinin Washington yönetimiyle anlaşmaya varabileceğini söyledi.

ABD'YE ANLAŞMA MESAJI

İran'ın devlet televizyonuna göre, Devlet Haftası münasebetiyle ülkedeki yerel medya yöneticileriyle yaptığı toplantıda konuşan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın tekrar seçilmesi durumunda İran ile anlaşmaya varabileceği açıklamasına cevap verdi.

Ruhani, "ABD'nin İsrail ve Suudi Arabistan'la, İran'ı zayıf bir durumda müzakere masasına oturtmayı hedefleyen 'maksimum baskı' projesi yenilgiye uğramıştır. İran'da halkı sokaklara dökerek rejimi değiştirme çabaları da sonuçsuz kaldı. Bu yöntemlerin işe yaramadığını gördüler." dedi.

4 HAFTA İÇİNDE...

"Trump çok konuşuyor. Eğer ABD, özür diler ve nükleer anlaşmaya dönerse anlaşma olur." diyen Ruhani, gelecek ABD hükümetinin İran'la ilgili halihazırdaki siyasetini "işe yaramadığı için" değiştireceğini ön gördüğünü kaydetti.

ABD Başkanı Trump, pazar günü New Jersey'de destekçilerine yaptığı konuşmada, kasımda tekrar başkan seçilmesi halinde 4 hafta içinde İran ile anlaşmaya varacağını iddia etmişti.

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