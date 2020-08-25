Birleşmiş Milletler'den İdlib'e insani yardım
Bebek katili Esad'ın Suriye'de yaptığı katliamların ardından BM harekete geçti. Birleşmiş Milletler, Suriye'nin İblib kentine insani yardım gönderdi. 24 tır insani yardım Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 24 tır insani yardım gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.