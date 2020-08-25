25 Ağustos 2020, Salı
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Birleşmiş Milletler'den İdlib'e insani yardım

Bebek katili Esad'ın Suriye'de yaptığı katliamların ardından BM harekete geçti. , Suriye'nin İblib kentine insani yardım gönderdi. 24 tır insani yardım Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.08.2020
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Birleşmiş Milletler'den İdlib'e insani yardım

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 24 tır insani yardım gönderildi.

BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

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